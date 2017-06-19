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В Первомайском районе Пензы чиновники обсудили с жителями благоустройство

21:19 | 19.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Представители власти и управляющей компании обсудили с жильцами домов, расположенных на улицах Мебельной, Пограничной, Осовиахимовской и 4-го Мебельного проезда в Пензе, реализацию программы, направленной на формирование современной городской среды.

В Первомайском районе Пензы чиновники обсудили с жителями благоустройство. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, среди тех, кто пришел ответить на вопросы граждан, были заместитель начальника управления ЖКХ Пензы Михаил Глушков и глава администрации Первомайского района Лидия Белякова.

Они в очередной раз рассмотрели дизайн-проект благоустройства дворовой территории, напомнили о сроках и условиях проведения запланированных ремонтных работ.

Чиновники проинформировали жителей, что в рамках программы будут установлены лавочки, урны, обустроены тротуары и парковочные места.
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