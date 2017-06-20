В некоторых селах Камешкирского и Неверкинского районов на время отключат газ ЖКХ

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Газоснабжение некоторых сел Камешкирского и Неверкинского районов Пензенской области будет на время приостановлено 4 и 11 июля.

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Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», это связано с необходимостью проведения специалистами ООО «Газпром трансгаз Самара» ремонтных работ, которые, как ожидается, продлятся девять часов.

Во вторник, 4 июля, отключение затронет абонентов, проживающих в Камешкирском районе — селах Алексеевка, Большой Умыс, Дьячевка, Ключи, Кулясово, Лапшово, Мордовский Камешкир, Новое Шаткино, Пестровка, Покровка, Порзово, Русский Камешкир, Старое Шаткино, Чумаево и деревне Дмитриевке.

Ровно через неделю — 11 июля — временное отключение ждет населенные пункты Неверкинского района: села Неверкино, Алешкино, Березовка, Бикмурзино, Джалилово, Дмитриевка, Елшанка, Исикеево, Каменный Овраг, Сосновый Овраг, Карновар, Черталей, Мансуровка, План, Старая Андреевка, Сулеймановка и деревню Криволучье.