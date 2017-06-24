В Нижнем Ломове два дома введены в эксплуатацию после капремонта ЖКХ

Пенза, 24 июня 2017. PenzaNews. Дома №68 на улице Урицкого и №37 на улице Октябрьской в Нижнем Ломове Пензенской области сданы в эксплуатацию после капитального ремонта скатных кровель.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Работы выполняли подрядные организации ООО «ПС «УК БизнесСтрой» и ООО «Кап Строй». Старые шиферные кровли заменены на новые из профилированного листа. Усилены стропильные системы, полностью заменены обрешетки. Все деревянные конструкции обработаны огнебиозащитным составом. По периметру кровель установлено снегозадержание», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

В ведомстве отметили, что это первые два многоквартирных дома в Нижнем Ломове, в которых выполнены работы из краткосрочного плана 2017 года.

«Всего на 2017 год запланирован капитальный ремонт крыш и внутридомовых инженерных систем в восьми многоквартирных домах», — уточнили в управлении.