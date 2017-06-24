14:56:13 Суббота, 24 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ Визит министра здравоохранения России Вероники Скворцовой в Пензу

В Нижнем Ломове два дома введены в эксплуатацию после капремонта

11:28 | 24.06.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 24 июня 2017. PenzaNews. Дома №68 на улице Урицкого и №37 на улице Октябрьской в Нижнем Ломове Пензенской области сданы в эксплуатацию после капитального ремонта скатных кровель.

В Нижнем Ломове два дома введены в эксплуатацию после капремонта

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Работы выполняли подрядные организации ООО «ПС «УК БизнесСтрой» и ООО «Кап Строй». Старые шиферные кровли заменены на новые из профилированного листа. Усилены стропильные системы, полностью заменены обрешетки. Все деревянные конструкции обработаны огнебиозащитным составом. По периметру кровель установлено снегозадержание», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

В ведомстве отметили, что это первые два многоквартирных дома в Нижнем Ломове, в которых выполнены работы из краткосрочного плана 2017 года.

«Всего на 2017 год запланирован капитальный ремонт крыш и внутридомовых инженерных систем в восьми многоквартирных домах», — уточнили в управлении.
Актуальное
Читайте также
Сергей Волков потребовал привести в порядок территорию школы №28 Жительница Средней Елюзани лишилась денег при продаже дома
В Пензе, Каменке и Лесном выявлены факты продажи алкоголя в день проведения выпускных Выпускные вечера в Пензе прошли в штатном режиме — Владимир Попков
В Пензе планируют подготовить список населенных пунктов, где отсутствует интернет В Сердобске мотоциклист госпитализирован после столкновения с «ВАЗом»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама