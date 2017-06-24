Мэр Пензы призвал ускорить переселение жителей разрушающегося дома на улице Ударной ЖКХ

Пенза, 24 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев призвал ускорить процесс переселения жителей разрушающегося дома №35 на улице Ударной.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Необходимо еще раз им напомнить о том, что ресурсоснабжающие организации готовятся к тому, чтобы в ближайшие дни отключить газ, свет и воду. Особое беспокойство высказывают представители газовой службы», — сказал глава администрации Пензы в ходе совещания, состоявшегося в субботу, 24 июня.

Он подчеркнул, что первоочередной задачей является предоставление людям безопасного жилья, отвечающего всем санитарным нормам.

«Также необходимо еще раз провести беседу с собственниками о том, что размер площади, которой они владеют, будет учитываться при предоставлении им нового жилья», — отметил Виктор Кувайцев.

Заместитель директора департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев доложил, что большая часть собственников, согласившихся на переезд в маневренный фонд записались на 24 и 25 июня и подали необходимые документы в мэрию.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, в 24 комнатах дома проживают квартиранты.

«Большинство из них освободят занимаемые помещения до 30 июня. Квартиранты также проинформированы о возможности предоставления бесплатного транспорта и помощи для переезда, но в большинстве случаев они заявляют, что своих вещей у них немного и осуществить переезд смогут своими силами», — пояснили в мэрии.