Виктор Кувайцев призвал управляющие компании подключиться к благоустройству дворов
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Пенза, 24 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев призвал управляющие компании подключиться к благоустройству дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В субботу, 24 июня, он посетил дворы домов №33 на улице Кижеватова и №45 на улице Краснова, в которых уже утверждены дизайн-проекты благоустройства.
Во дворах планируется устройство подъездов, тротуаров и автостоянки асфальтобетонным покрытием, установка бордюрного камня, лавочек, урн, а также ремонт канализационных люков.
Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что благоустройство дворов должно быть комплексным — необходимо будет провести дополнительные работы, в том числе ремонт входных групп, лестничных маршей, козырьков подъездов и покрасить ограждения.
Он отметил, что это не входит в условия контракта.
«В конкурсе выиграли те территории, где проживают люди с высокой гражданской позицией, те, которые неравнодушны к своему двору и городу. Поэтому я уверен, что они приложат максимальные усилия, чтобы именно их дворовую территорию называли лучшей», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.