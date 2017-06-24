В Пензе проведут ревизию колодцев на проезжей части ЖКХ

Пенза, 24 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам провести ревизию колодцев инженерных коммуникаций, расположенных на проезжей части.

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«Возможно, какие-то из них требуют ремонта. Причем это необходимо сделать еще до того, как начнутся работы по укладке асфальтобетонного слоя. Там, где ремонт подходит к завершающему этапу, при приемке дороги следует обращать внимание и на состояние колодцев», — сказал он в ходе объезда города в субботу, 24 июня.

Также глава администрации Пензы потребовал от подрядных организаций убирать мусор и грязь сразу по окончании работ.

«Иначе он потом разносится по всей проезжей части и близлежащим дворам. Такое отношение недопустимо», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.