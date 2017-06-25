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Мэр Пензы проинспектировал ремонтируемые дороги

12:05 | 25.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 25 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и заместитель директора городского департамента ЖКХ Денис Леонтьев оценили ход работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в воскресенье, 25 июня.

Мэр Пензы проинспектировал ремонтируемые дороги

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, они посетили улицу Краснова, где было проведено фрезерование дорожного покрытия и установлены дополнительные ливнеприемники, а в настоящее время ведется установка бордюрного камня.

Мэр призвал подрядную компанию увеличить темпы работ и особо обратить внимание на уровень колодцев.

«Параллельная улица Калинина также вошла в программу, и на ней приступили к подготовительным работам. Таким образом, у людей не будет возможности беспрепятственно проехать в центр города и обратно. Ремонт необходимо закончить строго в срок, не нарушая условия контракта», — отметил Виктор Кувайцев.

Также он проинспектировал улицу 40 лет Октября.

«При выполнении ремонта на этой дороге необходимо будет провести работы по отводу воды, чтобы жители смогли спокойно подойти к пешеходному переходу, а также качественно произвести примыкание к федеральной трассе и заезд в частный сектор», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
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