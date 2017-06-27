Жителям дома на Ударной в Пензе помогают переехать не только в маневренный фонд ЖКХ

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Администрация Пензы помогает жителям разрушающегося частично расселенного дома №35 на улице Ударной бесплатно переехать не только в маневренный фонд, но и в другое жилье. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин.

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«У нас работа в течение недели налажена, мы предоставляем бесплатно грузчиков, техников», — сказал он в ходе 35-й очередной сессии пензенской гордумы во вторник, 27 июня.

Андрей Гришин пояснил, что на прошлой неделе был запланирован ознакомительный выезд восьми жильцов в маневренный фонд.

«По факту оказалось людей больше, пришлось привлекать два автобуса. […] Показали все комнаты, которые у нас отремонтированы», — сказал он, уточнив, что к настоящему времени в рамках этой работы потрачено 4 млн. рублей, выделенных в начале года.

По словам Андрея Гришина, на сегодняшний день трижды в сутки проводится обход разрушающегося дома с целью уговорить оставшихся жителей переехать.