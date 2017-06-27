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Путепровод в Каменке введен в эксплуатацию после капремонта

12:46 | 27.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Путепровод в Каменке, связывающий две федеральные трассы — М5 «Урал» и «Пенза — Тамбов», введен в эксплуатацию после капитального ремонта, который выполнялся с использованием средств, перечисленных грузоперевозчиками через систему «Платон».

Путепровод в Каменке введен в эксплуатацию после капремонта

Фото: Pnzreg.ru

В церемонии открытия дороги, связывающей райцентр с 8 сельскими поселениями и двумя микрорайонами Каменки, приняли участие официальные лица, в том числе губернатор Иван Белозерцев.

«Этот мост, имеющий важное стратегическое значение, более 20 лет находился в предаварийном состоянии», — отметил глава региона.

Он напомнил, что на условиях софинансирования Каменке было выделено более 100 млн. рублей.

«Вы работали, не покладая рук, и достойно справились с поставленной задачей», — сказал он, обращаясь к сотрудникам подрядной компании, которые трудились на объекте в две смены.

Как сообщает пресс-служба облправительства, лучшим работникам были вручены благодарности губернатора.

Муниципальный контракт на выполнение капремонта путепровода в Каменке был заключен между МКУ «Управление капитального строительства города Каменки» и ООО «Мостовик» 25 октября 2016 года. Цена контракта составила 114 млн. рублей, из них более 102 млн. рублей — средства федерального бюджета.

По данным администрации Каменского района, к работам на объекте приступили 17 октября 2016 года. Согласно сведениям, размещенным на портале госзакупок, предполагаемая дата завершения работ по контракту — 31 декабря 2016 года.
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