Губернатор вручил ключи от новых квартир переселенцам в Каменке ЖКХ

Каменка, 27 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил ключи от новых квартир членам 45 семей из Каменки, которые приняли участие в программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ходе визита в город во вторник, 27 июня, Иван Белозерцев побывал в гостях у некоторых граждан, которые уже переехали в новостройку.

При этом он обратил внимание глав районной и городской администраций на необходимость дальнейшего взаимодействия с переселенцами.

«Надо сделать все, чтобы создать комфортные условия для жителей, обеспечить их всеми коммунальными услугами. Руководитель управляющей компании всегда должен быть здесь и решать возникающие у жителей вопросы», — сказал губернатор.

В рамках реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья по этапу 2016–2017 годов в Каменке на улице Дружбы, 6, построено два пятиэтажных дома. Первое строение было заселено в декабре прошлого года.

В общей сложности из шести аварийных домов сюда переедут 88 семей — всего 204 человека.