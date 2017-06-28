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В Пензе с 1 июля вырастут тарифы на ЖКУ

16:02 | 28.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут в Пензе с 1 июля. Об этом сообщила начальник управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Наталья Клак.

Начальник управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Наталья Клак

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Все мы обслуживаемся по услуге «Холодная вода» у «Горводоканала». [...] На II полугодие прирост составит 46 копеек, и итоговое тарифное значение будет равно 24 рублям 17 копейкам», — сказала она в ходе брифинга, состоявшегося в ведомстве в среду, 28 июня.

По словам Натальи Клак, тариф на услугу «Водоотведение» составит 15 рублей 65 копеек.

«Если говорить об электрической энергии, то разница в стоимости одного киловатт-часа между первым и вторым полугодием составит 14 копеек. По газу прирост составит 20 копеек», — уточнила начальник управления.

Она отметила, что тарифы за тепловую энергию изменятся в зависимости от поставщика услуги.

«Для потребителей МКП «Теплоснабжение [города Пензы]» тариф на тепловую энергию изменится на 66 рублей 25 копеек и со II полугодия составит 1 тыс. 648 рублей 7 копеек. Для потребителей ПАО «Т Плюс» величина останется неизменной — 1 тыс. 296 рублей 73 копейки за гигакалорию. «Энергоснабжающее предприятие» — прирост составит 36 рублей 11 копеек и составит на II полугодие 1 тыс. 746 рублей 62 копейки. Для «Пензтеплоснабжения» рост — 81 рубль, тариф составит во II полугодии 1 тыс. 96 рублей 96 копеек», — сообщила Наталья Клак.
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