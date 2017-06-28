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Пензу ждет масштабное отключение воды

18:41 | 28.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Водоснабжение ряда районов Пензы будет приостановлено на сутки — с 8.00 четверга, 29 июня, до 8.00 следующего дня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «Горводоканал».

Пензу ждет масштабное отключение воды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем поясняется, что данная мера связана с капитальным ремонтом набережной реки Суры и проведением работ на магистральном водопроводе на улице Урицкого.

По данным «Горводоканала», полностью будет прекращена подача воды на улицах Краснова, Ставского, Московской, Володарского, Кирова, Дзержинского, Коммунистической, Суворова, Пушкина, Некрасова, Луначарского, Бекешской, Чаадаева, Вяземского, Островского, Фурманова, 8 Марта, Ворошилова, Герцена, Жемчужной, Плеханова, Мотоциклетной, Гоголя, Замойского, Свердлова и проспекте Победы.

Также без воды останутся микрорайоны: 610-й квартал, Маньчжурия, Пенза-III, Маяк, Райки, Южная поляна, «Мясокомбинат», «Свинтрест», центр города, Заводской район, Пески, Север, Шуист, Пенза-IV, совхозы Заря и Победа, Цыганский поселок вблизи предприятия «Электроприбор».

В компании принесли извинения за вынужденные временные неудобства и попросили жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

При необходимости можно подать заявку на подвоз воды в диспетчерскую службу ООО «Горводоканал» по телефону: +7 (8412) 32-55-40. Он будет осуществляться на протяжении всего периода отключения.
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