Мэр Пензы проконтролировал ремонт дорог ЖКХ

Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход работ на объектах, вошедших в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».

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В частности, он оценил темпы работ по пути в поселок Победа, где проезжую часть восстанавливают методом ресайклинга — дробится верхний слой дорожного покрытия, добавляются специальные добавки, поверхность бетонируется, а затем укладывается асфальт.

Как отметил мэр, необходим строгий контроль за соблюдением технологии.

«Куратор участка должен здесь находиться постоянно. Работы должны быть закончены в срок», — потребовал он.

Также Виктор Кувайцев посетил улицу 40 лет Октября, где на въезде в город будет обустроен заездной карман.

Мэр поручил ответственным лицам изучить вопрос размещения на нем стоянки для автотранспорта, в том числе большегрузного, а также установить мусорный контейнер.

«Если это земля муниципальная, то она должна использоваться рационально», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также в ходе объезда Виктор Кувайцев проконтролировал, как идет очистка лесополосы от Ахунского переезда до федеральной трассы М5, где осуществляется вырубка аварийных и сухих деревьев.