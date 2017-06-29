В Заре в фасад жилого дома встроили аппарат по очистке и продаже воды ЖКХ

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Инновационный аппарат по очистке, розливу и продаже питьевой воды встроен в фасад дома №112 на улице Новоселов в микрорайоне Заря города Пензы.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, решение об установке соответствующего оборудования было принято в ходе общего собрания собственников жилья.

«В здании размещена система восьмиступенчатой доочистки, обратного осмоса и последующей минерализации водопроводной воды. Для приготовления литра чистой питьевой воды аппарату необходимо отфильтровать и обработать не менее 3 литров», — пояснили в администрации города.

В пресс-службе уточнили, что вода разливается в емкости от 1,5 до 19 литров.

«Цена за 1 литр составляет 3 рубля», — добавили в мэрии.

В администрации Пензы отметили, что вся тара покупателей дополнительно бесплатно обрабатывается с помощью озонатора, встроенного в аппарат раздачи.

«Аппарат закуплен на заводе по производству фильтрующего оборудования и имеет все необходимые сертификаты качества и соответствия. Накопительная емкость оборудована и обеззараживается ультрафиолетом. Все подводящие коммуникации к таре потребителя обеззараживается специальными средствами по графику. Качество питьевой воды подтверждено результатами санитарно-гигиенических микробиологических исследования», — сказали в пресс-службе.