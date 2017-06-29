Станции обезжелезивания в Кузнецке построит компания «УСП Компьюлинк» ЖКХ

Кузнецк, 29 июня 2017. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Кузнецка Пензенской области приняли решение о заключении концессионного соглашения в отношении централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения города с компанией «УСП Компьюлинк» в ходе заседания, состоявшегося в четверг, 29 июня.

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Ожидается, что документ будет подписан до конца лета.

Согласно соглашению, концессионеру за счет собственных средств будет необходимо построить две станции обезжелезивания воды мощностью 10 тыс. кубометров в сутки и канализационно-насосную станцию в течение 2017–2018 годов.

Компания возьмет в концессию принадлежащие городу производственно-технологические комплексы и сети водоснабжения и водоотведения.

Предполагается, что концессионер вложит около 160 млн. рублей. Имущество при этом остается в собственности Кузнецка.

Ожидается, что первая станция будет построена до 31 декабря 2017 года, а вторая — в 2018-м.

Срок концессионного соглашения составляет 23 года. После его истечения новые объекты перейдут в собственность города, сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка.