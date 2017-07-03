16:00:54 Понедельник, 3 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Несколько домов в Пензе ждет плановое отключение газа

11:20 | 03.07.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Газоснабжение нескольких домов на территории Первомайского района Пензы будет на время приостановлено в понедельник, 17 июля.

Несколько домов в Пензе ждет плановое отключение газа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», данная мера вводится в связи с необходимостью проведения работ компанией «Метан».

В частности, отключение газа затронет абонентов, проживающих в домах №225, №227 и №229 на улице Львовской и в садово-дачном товариществе «Здоровье-1».

Кроме того, временно не будет газа по адресам: 5-й проезд 40 лет Октября, №№1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 и 27, а также 6-й проезд 40 лет Октября №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 и 14.

На всех этих участках газоснабжение будет приостановлено с 9.00 до 16.00.
Актуальное
Читайте также
Пензенские коммунисты определятся с кандидатами на выборы 15 июля В Сурске проверят законность действий полицейских при задержании нетрезвого водителя
Абоненты «МегаФона» смогут пользоваться безлимитным интернетом более чем в 40 странах На пензенских таксистов за месяц составлено более 400 протоколов
Продажа билетов в пензенские музеи через интернет повысит посещаемость — Иван Белозерцев Губернатор поручил привести в порядок территорию от Олимпийской аллеи до дома офицеров
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама