Несколько домов в Пензе ждет плановое отключение газа ЖКХ

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Газоснабжение нескольких домов на территории Первомайского района Пензы будет на время приостановлено в понедельник, 17 июля.

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Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», данная мера вводится в связи с необходимостью проведения работ компанией «Метан».

В частности, отключение газа затронет абонентов, проживающих в домах №225, №227 и №229 на улице Львовской и в садово-дачном товариществе «Здоровье-1».

Кроме того, временно не будет газа по адресам: 5-й проезд 40 лет Октября, №№1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 и 27, а также 6-й проезд 40 лет Октября №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 и 14.

На всех этих участках газоснабжение будет приостановлено с 9.00 до 16.00.