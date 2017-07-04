В Пензе до конца июля определят подрядчиков, которые займутся благоустройством дворов ЖКХ

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на выполнение работ по благоустройству дворов в рамках программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год» пройдут в течение июля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, 10 числа состоится конкурс по Железнодорожному и Первомайскому районам, 24-го — по Ленинскому и Октябрьскому.

На данный момент утверждены дизайн-проекты всех 35 дворов, вошедших в программу. Завершено их обсуждение с жителями.

Планируется, что перед началом работ утвержденный дизайн-проект будет размещен при въезде в каждый из этих дворов. В частности, на стенде можно будет узнать информацию о графике благоустройства, контакты подрядной организации и заказчика.

Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год» была утверждена 25 мая.

Прогнозируемый объем финансирования составляет более 174 млн. рублей. Большая часть средств выделена из федерального и регионального бюджетов в рамках соответствующего приоритетного проекта — почти 154 млн. и около 19 млн. рублей. Еще 1,8 млн. рублей заложено в бюджете Пензы.

В программу включены 35 дворов и одна общественная территория — набережная реки Суры. На их благоустройство намечено направить 2/3 и 1/3 выделенных средств соответственно.