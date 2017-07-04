Кузнецкий «Водоканал» заплатит 20 тыс. рублей за повышенное содержание железа в воде ЖКХ

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения постановление Кузнецкого районного суда, которым местное муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» признано виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В связи с поступившим 14 февраля коллективным обращением жителей дома №7 на улице Леваневского была проведена проверка в области поставки питьевой воды. 17 марта специалистом управления Роспотребнадзора по Пензенской области был составлен протокол об административном правонарушении в отношении МУП «Водоканал», которым установлено, что образец воды на вводе в дом не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию железа», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что показатель железа в воде составлял около 0,61 мг/л при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.

«В судебном заседании представитель «Водоканала» просил прекратить производство по делу, полагая, что в действиях МУП отсутствует состав правонарушения. Однако этот довод суд счел несостоятельным», — отметила собеседница агентства.