В Пензе введен в эксплуатацию первый лежачий светофор для пешеходов ЖКХ

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Первый в Пензе плоский пешеходный светофор со светодиодами введен в эксплуатацию на улице Московской — в районе пересечения с улицей Максима Горького — в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

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«Он является дополнительным световым индикатором, запрограммированным на синхронную работу с пешеходными светофорами», — сообщил ИА «PenzaNews» заместитель директора городского департамента ЖКХ Владимир Рузляев во вторник, 4 июля.

По его словам, наличие световой ленты поможет обратить внимание на дорожную обстановку тех пешеходов, которые идут, опустив голову, например, уткнувшись в телефон.

Отвечая на вопрос о том, насколько дорогостоящим является такой светофор, Владимир Рузляев пояснил, что его обустройство обошлось ненамного дороже, чем установка обычного — на вертикальных опорах.

Замдиректора департамента ЖКХ Пензы отметил, что об установке других подобных объектов в ближайшей перспективе пока речи не идет.