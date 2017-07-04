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Мэр Пензы потребовал обеспечить жителей горячей водой

19:39 | 04.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил представителям компании «Т Плюс» найти техническое решение, чтобы потребители были обеспечены горячей водой еще до завершения капитального ремонта теплосетей.

Мэр Пензы потребовал обеспечить жителей горячей водой

Фото: Penza-gorod.ru

«Понимаем, что объемы работ внушительные, что принимаемые меры необходимы для того, чтобы без проблем войти в новый отопительный сезон, но жители города не должны испытывать дискомфорт», — сказал он в ходе проверки хода ремонтных работ по адресам: улица Каракозова, 44Д, а также Новочеркасская, 5.

В связи с этим мэр призвал ускорить темы ремонта.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в ходе выездного совещания также была достигнута договоренность с компанией «Т Плюс» о пуске теплоносителя путем соединения сетей данных участков перемычкой, что позволит до конца недели подать горячую воду почти в 400 многоквартирных домов.
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