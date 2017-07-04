Мэр Пензы потребовал обеспечить жителей горячей водой ЖКХ

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил представителям компании «Т Плюс» найти техническое решение, чтобы потребители были обеспечены горячей водой еще до завершения капитального ремонта теплосетей.

Фото: Penza-gorod.ru

«Понимаем, что объемы работ внушительные, что принимаемые меры необходимы для того, чтобы без проблем войти в новый отопительный сезон, но жители города не должны испытывать дискомфорт», — сказал он в ходе проверки хода ремонтных работ по адресам: улица Каракозова, 44Д, а также Новочеркасская, 5.

В связи с этим мэр призвал ускорить темы ремонта.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в ходе выездного совещания также была достигнута договоренность с компанией «Т Плюс» о пуске теплоносителя путем соединения сетей данных участков перемычкой, что позволит до конца недели подать горячую воду почти в 400 многоквартирных домов.