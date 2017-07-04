Дорожники должны чувствовать ответственность перед жителями Пензы — мэр ЖКХ

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Представители подрядных организаций должны подходить к выполнению обязательств по контрактам на ремонт дорог комплексно, чувствуя свою ответственность перед жителями. Такое мнение высказал мэр Виктор Кувайцев в ходе объезда города во вторник, 4 июля.

Фото: Penza-gorod.ru

«Мы со своей стороны продолжим осуществлять многоуровневый контроль с привлечением общественности и специалистов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства», — добавил он, комментируя ход реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Виктор Кувайцев отметил, что данный проект является долгосрочным, поэтому его реализация на должном уровне позволит привести дороги в надлежащее состояние.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе объезда к главе администрации Пензы обратилась жительница дома №27 на улице Коммунистической с просьбой оказать содействие в наведении порядка на внутридворовой территории. Виктор Кувайцев поручил руководству администрации Ленинского района проконтролировать работу управляющей компании в этой части.