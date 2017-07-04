02:00:14 Среда, 5 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Дорожники должны чувствовать ответственность перед жителями Пензы — мэр

20:07 | 04.07.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Представители подрядных организаций должны подходить к выполнению обязательств по контрактам на ремонт дорог комплексно, чувствуя свою ответственность перед жителями. Такое мнение высказал мэр Виктор Кувайцев в ходе объезда города во вторник, 4 июля.

Глава города Валерий Савельев и мэр Пензы Виктор Кувайцев на проспекте Победы

Фото: Penza-gorod.ru

«Мы со своей стороны продолжим осуществлять многоуровневый контроль с привлечением общественности и специалистов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства», — добавил он, комментируя ход реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Виктор Кувайцев отметил, что данный проект является долгосрочным, поэтому его реализация на должном уровне позволит привести дороги в надлежащее состояние.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе объезда к главе администрации Пензы обратилась жительница дома №27 на улице Коммунистической с просьбой оказать содействие в наведении порядка на внутридворовой территории. Виктор Кувайцев поручил руководству администрации Ленинского района проконтролировать работу управляющей компании в этой части.
Актуальное
Читайте также
В Сердобске глава МУПа приговорена к 3 годам колонии за растрату Горячую воду после замены сетей на улице Каракозова в Пензе дадут к концу недели
В Пензенской области изъята спиртосодержащая жидкость, ранее не замеченная в регионе Пензенская область полностью обеспечена ветеринарными препаратами — Баграт Пирумов
В Пензе Роспотребнадзор обжалует решения судов по искам о продаже шуб без маркировки В Каменке дома на двух улицах останутся без газа на несколько часов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама