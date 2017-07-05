В Пензенской области регоператор начал выполнять план капремонта 2018 года ЖКХ

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Региональный оператор начал выполнять план по капитальному ремонту многоквартирных домов в Пензенской области по этапу 2018 года.

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Как сообщается на сайте Регионального фонда капремонта МКД, подрядная организация «Марина» приступила к ремонту фасада и фундамента дома №40 на улице Рокоссовского в Каменке.

Также ведутся работы по капитальному ремонту крыш домов, расположенных по адресам: Каменка, улица Строительная, 2; Кузнецк, городок Рабочий, 2 и 5.

Помимо этого, состоялся конкурс на проведение капремонта крыши дома №5 на улице Заводской в Каменке, который выиграло ООО «Модуль».

Кроме того, регоператор объявил 99 электронных аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, запланированных на 2018 год.