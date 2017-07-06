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Утверждена программа «Газификация Пензенской области на 2017–2021 годы»

16:49 | 06.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение регионального правительства, которым утверждена программа «Газификация Пензенской области на 2017–2021 годы».

Утверждена программа «Газификация Пензенской области на 2017–2021 годы»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», разработчиком и ответственным исполнителем программы является управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

Соисполнителями числятся управление по регулированию тарифов и энергосбережению, министерство сельского хозяйства, Минпром, департамент госимущества региона, а также ОАО «Газпром газораспределение Пенза», ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», ЗАО «Городищерайгаз», ОАО «Кузнецк-межрайгаз» и ГУП «Областная газоэнергетическая компания».

Программа нацелена на создание технической возможности подключения к сетям газораспределения объектов капитального строительства.

Предполагается, что на ее реализацию будет направлено 2,5 млрд. рублей.

Как отмечается в обосновании программы, на 1 января 2017 года уровень газификации в целом по Пензенской области природным и сжиженным газом составляет 94,35%, в том числе в городах и поселках городского типа — 94,66% процента, в сельской местности — 93,68%.

Уровень газификации только природным газом в целом по региону составляет 89,39%, в том числе в городах и поселках городского типа — 93,55%, по сельской местности — 80,2%.

По прогнозу, реализация программы на период 2016–2020 годов за счет средств ПАО «Газпром» позволит поднять уровень газификации природным газом в целом по Пензенской области до 89,74%.
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