В Пензе вступил в силу приговор главе МУПа, не платившему за воду на своей автомойке ЖКХ

Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор директору МУП «Универсал» Висхану Ахмедову, который не платил за воду на своей автомойке в Малой Сердобе, злоупотребляя должностными полномочиями.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Суд первой инстанции установил, что мужчина имеет в собственности нежилое помещение, расположенное в Малой Сердобе, где функционирует автомойка. Зная, что оно подключено к системе централизованного водоснабжения, осуществляемого МУП «ЖКХ «Универсал», Висхан Ахмедов не установил приборы учета и не заключил с предприятием договоры на предоставление услуг. Также в нарушение своих должностных обязанностей он не предпринял каких-либо мер по устранению самовольной врезки в систему центрального водоснабжения и самовольного забора воды, используемой на мойке», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она пояснила, что своими действиями он причинил «Универсалу» ущерб на сумму более 280 тыс. рублей, чем усугубил финансовое положение предприятия.

«В судебном заседании свою вину подсудимый не признал, но, несмотря на это, его причастность к совершению преступления установлена совокупностью приведенных доказательств, исследованных судом», — добавила собеседница агентства.

Наталья Быченкова пояснила, что сотрудники МУПа неоднократно уведомляли его о необходимости установки приборов учета и заключения договора, но предприниматель сознательно игнорировал их законные требования.

«В ходе судебного заседания бухгалтер организации пояснил, что в августе 2016 года Висханом Ахмедовым все-таки были установлены счетчики, и в настоящее время он платит за воду», — отметила пресс-секретарь.

Она уточнила, что мужчина лишен права занимать руководящие должности в муниципальных организациях на 3 года и обязан полностью возместить МУПу ущерб, при этом на принадлежащее ему нежилое здание временно наложен арест.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировала собеседница агентства.