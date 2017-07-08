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Более 230 домов в районе улицы Каракозова остается без горячей воды из-за замены сетей

16:15 | 08.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 8 июля 2017. PenzaNews. Более 230 домов в районе улицы Каракозова в Пензе, где после порыва было решено заменить участок сетей, по-прежнему остается без горячего водоснабжения.

Более 230 домов в районе улицы Каракозова остается без горячей воды из-за замены сетей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В субботу, 8 июля, место ремонтных работ посетил мэр Виктор Кувайцев, который остался недоволен отсутствием бригад ПАО «Т Плюс» на этом участке.

«Мы видим, что, если ресурсоснабжающая компания выполняет свои обязательства и в ежедневном режиме ведет работы по капитальному ремонту сетей по улицам Пушкина и Калинина, то мероприятий по ликвидации последствий гидравлических испытаний в выходные дни не проводит», — сказал глава администрации Пензы.

Он также поручил управлению по делам ГО и ЧС Пензы и городскому управлению ЖКХ принять меры по срочной организации работ на данном участке.

Виктор Кувайцев также поручил направить письмо с претензией в центральный офис ресурсоснабжающей компании, сообщает пресс-служба мэрии.
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