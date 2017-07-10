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Жителей ряда населенных пунктов Пензенской области предупредили об отключении газа

17:34 | 10.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Газоснабжение некоторых населенных пунктов Пензенской области будет приостановлено с 8.00 понедельника, 24 июля, до 20.00 следующего дня.

Жителей ряда населенных пунктов Пензенской области предупредили об отключении газа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», это связано с необходимостью проведения ремонтных работ специалистами ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Отключение затронет абонентов, проживающих на станции Арбеково и в садоводческом товариществе «Зеленая роща» в черте Пензы.

Кроме того, на время ремонта без газа останутся потребители в Пензенском районе — в селах Васильевка, Богословка, Малая Валяевка, СНТ «Дубрава», в районе Ленинского лесхоза, а также в двух поселках — Приовражном и Ленинском.
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