Жителей ряда населенных пунктов Пензенской области предупредили об отключении газа ЖКХ Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Газоснабжение некоторых населенных пунктов Пензенской области будет приостановлено с 8.00 понедельника, 24 июля, до 20.00 следующего дня. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», это связано с необходимостью проведения ремонтных работ специалистами ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Отключение затронет абонентов, проживающих на станции Арбеково и в садоводческом товариществе «Зеленая роща» в черте Пензы. Кроме того, на время ремонта без газа останутся потребители в Пензенском районе — в селах Васильевка, Богословка, Малая Валяевка, СНТ «Дубрава», в районе Ленинского лесхоза, а также в двух поселках — Приовражном и Ленинском. Нашли ошибку в тексте?

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