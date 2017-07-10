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В мэрии Заречного пояснили, почему из крана горячей воды долго течет холодная

20:03 | 10.07.2017 | ЖКХ

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Заречный, 10 июля 2017. PenzaNews. Порывы на теплосетях в Заречном Пензенской области стали причиной холодных полотенцесушителей в квартирах местных жителей, а также привели к необходимости долго сливать воду из крана, чтобы она стала горячей. Об этом сообщает управление общественных связей города.

В мэрии Заречного пояснили, почему из крана горячей воды долго течет холодная

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным учреждения, в результате очередных гидравлических испытаний произошло 16 порывов, из них два — на магистралях, обеспечивающих циркуляцию в системе горячего водоснабжения в летний период, а еще 14 — на трубах, подведенных непосредственно к некоторым многоквартирным домам.

Работы по ликвидации последствий аварий проводились все выходные. При этом теплоноситель в дома горожан поступал без циркуляции.

В настоящее время на магистралях произведен необходимый ремонт, и начат запуск циркуляции в системе ГВС по всему городу.

Вместе с тем работы по ликвидации последствий 14 порывов на трубах предполагается завершить в течение двух недель. В этот период горячая вода будет поступать в жилые дома, которых затронула аварийная ситуация, но без циркуляции.
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