В мэрии Пензы обсудили ремонт фасадов домов на «красной линии» ЖКХ

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Ремонт фасадов домов, расположенных на «красной линии», стал главной темой совещания, состоявшегося в мэрии Пензы во вторник, 11 июля.

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Его участники обсудили перечень зданий, которые необходимо привести в порядок в 2017–2018 годах, а также виды работ и источники финансирования для каждого жилого дома.

Директор Регионального фонда капремонта многоквартирных домов Пензенской области Наталья Моисеева отметила, что необходимо оперативно собрать пакет документов для зданий, которые будут ремонтироваться за счет фонда, так как сроки подачи документов истекают.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, работа по ремонту фасадов домов была начата еще в прошлом году.

«Мы видим, что фасады домов на «красных линиях» нужно приводить в порядок», — отметил он.

Мэр поручил начальнику городского управления ЖКХ Андрею Гришину уточнить перечень домов по каждому виду работ, указав предполагаемые источники финансирования, сообщает пресс-служба мэрии.