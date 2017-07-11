Ремонт дорог в Пензе идет по графику — Виктор Кувайцев ЖКХ

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Работы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» выполняются в Пензе по ранее утвержденному плану. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Ремонт дорог идет в соответствие с графиком», — сказал он в ходе совещания с представителями Минтранса России, которое состоялось в ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» в режиме видеоконференцсвязи во вторник, 11 июля.

Согласно официальным данным, в настоящее время в Пензе из 64 объектов, подлежащих ремонту в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, работы завершены на 21-м. План выполнен на 38%.

При этом работы по устройству бортового камня завершены на 70%, верхнего слоя покрытия — на 33%.