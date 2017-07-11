20:27:46 Вторник, 11 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Ректор ПГУАС предложил привлечь студентов к благоустройству районов Пензенской области

16:33 | 11.07.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Ректор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Юрий Скачков предложил губернатору Ивану Белозерцеву рассмотреть возможность привлечения студентов к реализации проектов по благоустройству в районах области.

Ректор ПГУАС предложил привлечь студентов к благоустройству районов Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я Вас прошу — Вы дайте поручение главам муниципальных образований в преддверии нового учебного года, чтобы они подготовили свои предложения о том, какие проекты необходимо разработать по благоустройству, по комфортной среде, по жилью, по общественным зданиям и так далее. Мы с 1 сентября выдадим все эти задания и будем целый год работать учебный», — сказал он, обращаясь к главе региона в ходе выставки разработок представителей ПГУАС, организованной в областной филармонии.

Иван Белозерцев отметил, что такую работу необходимо проводить с выездом на место.

«Мы готовы выехать. Нет проблем. Мы это сделаем», — подчеркнул Юрий Скачков.
Актуальное
Читайте также
Минимальный набор продуктов питания в Пензенской области подорожал в июне на 7% Жителей Тамалинского и Бековского районов ждет плановое отключение газа
Тузов должен покинуть общественный совет при УМВД России по Пензенской области — мнение Житель Сосновоборского района до смерти избил мужчину, которому помог потушить автомобиль
В Пензе нарушители благоустройства и правил торговли оштрафованы почти на 110 тыс. рублей В Пензе горячая вода поступила более чем в 120 домов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама