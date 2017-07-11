Ректор ПГУАС предложил привлечь студентов к благоустройству районов Пензенской области ЖКХ

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Ректор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Юрий Скачков предложил губернатору Ивану Белозерцеву рассмотреть возможность привлечения студентов к реализации проектов по благоустройству в районах области.

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«Я Вас прошу — Вы дайте поручение главам муниципальных образований в преддверии нового учебного года, чтобы они подготовили свои предложения о том, какие проекты необходимо разработать по благоустройству, по комфортной среде, по жилью, по общественным зданиям и так далее. Мы с 1 сентября выдадим все эти задания и будем целый год работать учебный», — сказал он, обращаясь к главе региона в ходе выставки разработок представителей ПГУАС, организованной в областной филармонии.

Иван Белозерцев отметил, что такую работу необходимо проводить с выездом на место.

«Мы готовы выехать. Нет проблем. Мы это сделаем», — подчеркнул Юрий Скачков.