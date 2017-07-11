Жителей Тамалинского и Бековского районов ждет плановое отключение газа ЖКХ

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Газоснабжение некоторых домов в Тамалинском и Бековском районах Пензенской области будет приостановлено 25 и 26 июля с 8.00 до 20.00.

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Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», это связано с необходимостью проведения ремонтных работ ООО «Газпром трансгаз Саратов».

В Тамалинском районе отключение затронет абонентов, проживающих в селах Березовка, Варварино, Войново, Дуровка, Зубрилово, Большая Сергеевка, Вишневое, Никольское, Каменка, Обвал, Ульяновка, деревнях Агринка, Богданово, Гришино, Токаревка, Шунькино, Барышниково, Большая Корневка, Санниковка, Сюверня, Алексеевка, Красавка, а также поселках Скачевка и Тамала.

В Бековском районе подача газа будет приостановлена во всех населенных пунктах.