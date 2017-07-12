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В Пензе утвержден порядок реконструкции и сноса домов, исключенных из программы капремонта

09:44 | 12.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал постановление правительства Пензенской области, которым утвержден порядок проведения реконструкции, сноса либо иных мероприятий в отношении многоквартирных домов, исключенных из программы капитального ремонта.

В Пензе утвержден порядок реконструкции и сноса домов, исключенных из программы капремонта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, данный порядок распространяется на дома, в которых износ конструктивных элементов больше 70%, стоимость капремонта в расчете на 1 кв. метр превышает определенную постановлением облравительства, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также те, в которых имеется менее трех жилых помещений.

В случае исключения дома из региональной программы капремонта собственникам предложат три варианта решения вопроса: проведение капитального ремонта за их счет; снос или реконструкция, оплачиваемая жильцами; а также обращение в межведомственную комиссию с целью признания дома непригодным для проживания и подлежащим сносу.

Решение должно быть принято общим собранием собственников квартир, протокол которого в течение 10 дней необходимо направить в орган местного самоуправления и Госжилстройтехинспекцию региона.

Если собственники решат за свой счет проводить капремонт или сносить дом, это должно быть сделано в течение двух лет. В случае если собственники помещений в установленный срок не осуществили реконструкцию или снос дома, земельный участок подлежит изъятию для муниципальных нужд.

В случае, когда собственники не смогли самостоятельно принять решение, уполномоченный орган направляет информацию в Госжилстройтехинспекцию, которая в свою очередь передает заключение в межведомственную комиссию по оценке жилфонда.

Порядок дальнейшего использования помещений, сроки выселения физических и юридических лиц определяются актом органа местного самоуправления муниципального образования, принявшего решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу.

После проведения работ по капитальному ремонту собственники проводят техническое обследование основных конструктивных элементов. Результаты направляются в орган местного самоуправления муниципального образования и Госжилстройтехинспекцию региона.
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