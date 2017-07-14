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В Пензе ТСЖ «Сура+» оштрафовано за шум в квартире

09:17 | 14.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено ТСЖ «Сура+» за шум в квартире дома №48А на улице Клары Цеткин в Пензе.

В Пензе ТСЖ «Сура+» оштрафовано за шум в квартире

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Эквивалентный уровень звука в жилой комнате квартиры в ночное время суток при работе оборудования системы отопления, расположенного в подвальном помещении, регистрируется на уровне 28 дБА, в спальной — 28 дБА при допустимом до 25 дБА. Уровень звукового давления в спальной комнате регистрируется в пределах 30,9 дБА при допустимом уровне 30 дБА», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, таким образом, ТСЖ «Сура+» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».
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