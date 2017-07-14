17:12:27 Пятница, 14 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Мэр назвал приоритетом качество работ в рамках федерального проекта по ремонту дорог

12:00 | 14.07.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Должный уровень работ, выполняемых в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», является одной из приоритетных задач властей Пензы. Такое мнение высказал мэр Виктор Кувайцев в ходе совещания, проведенного в администрации города в пятницу, 14 июля.

Мэр назвал приоритетом качество работ в рамках федерального проекта по ремонту дорог

Фото: Penza-gorod.ru

Он указал начальнику управления ЖКХ Пензы Андрею Гришину на ряд улиц, где благоустройство выполнено на недостаточном уровне и поручил проследить за исправлением погрешностей.

Кроме того, Виктор Кувайцев обратил внимание своего заместителя Юрия Ильина на то, что кураторы не всегда добросовестно следят за организацией и соблюдением технологией укладки асфальтового покрытия, что недопустимо.

«Идет очень много обращений от граждан, связанных с отсутствием горячей воды. Неоднократно проводя утренние объезды, обратил внимание, что ремонтные бригады ПАО «Т Плюс» приступают к работе уже после 9.00, объясняя это тем, что не хватает людей. Какие меры приняты с нашей стороны, чтобы ускорить завершение ремонта теплоцентралей?», — поинтересовался мэр.

В ответ на это Юрий Ильин пояснил, что сформировано три бригады, которые будут работать в ПАО «Т Плюс».

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, Виктор Кувайцев дал задание осуществлять постоянный контроль за ходом работ, а в случае нарушения графика принимать соответствующие меры.
Актуальное
Читайте также
В Пензе составлен протокол в отношении матери видеоблогера, забиравшегося на крыши Пенза примет всероссийскую конференцию по первичной медико-санитарной помощи
Жительница Наровчатского района отработает 240 часов за езду в пьяном виде Пензенской областной библиотеке подарены книги о воинах-десантниках
В Пензенской области из цеха украдено 15 ящиков портвейна В Пензе лжесупруги осуждены за мошенничество с пересдачей квартир
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама