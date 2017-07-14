Мэр назвал приоритетом качество работ в рамках федерального проекта по ремонту дорог ЖКХ

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Должный уровень работ, выполняемых в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», является одной из приоритетных задач властей Пензы. Такое мнение высказал мэр Виктор Кувайцев в ходе совещания, проведенного в администрации города в пятницу, 14 июля.

Фото: Penza-gorod.ru

Он указал начальнику управления ЖКХ Пензы Андрею Гришину на ряд улиц, где благоустройство выполнено на недостаточном уровне и поручил проследить за исправлением погрешностей.

Кроме того, Виктор Кувайцев обратил внимание своего заместителя Юрия Ильина на то, что кураторы не всегда добросовестно следят за организацией и соблюдением технологией укладки асфальтового покрытия, что недопустимо.

«Идет очень много обращений от граждан, связанных с отсутствием горячей воды. Неоднократно проводя утренние объезды, обратил внимание, что ремонтные бригады ПАО «Т Плюс» приступают к работе уже после 9.00, объясняя это тем, что не хватает людей. Какие меры приняты с нашей стороны, чтобы ускорить завершение ремонта теплоцентралей?», — поинтересовался мэр.

В ответ на это Юрий Ильин пояснил, что сформировано три бригады, которые будут работать в ПАО «Т Плюс».

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, Виктор Кувайцев дал задание осуществлять постоянный контроль за ходом работ, а в случае нарушения графика принимать соответствующие меры.