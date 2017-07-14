Определен порядок участия пензенцев в софинансировании формирования комфортной среды ЖКХ

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Администрация Пензы определила порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках проекта «Формирование современной городской среды».

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Соответствующие дополнения внесены в муниципальную программу.

Согласно порядку, если жильцы примут решение о необходимости выполнения работ из дополнительного перечня — по обустройству спортивных и детских площадок, парковок и озеленения территорий, денежные средства будут перечисляться управляющей компанией в доход бюджета Пензы — управление ЖКХ города.

После обсуждения и согласования с уполномоченным представителем заинтересованных лиц дизайн-проекта будет заключаться соглашение, в котором указывается адрес дворовой территории, определяется порядок и сумма перечисления жителями денежных средств, а также условия их возврата в случае неиспользования.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению жителями, определяется в соответствии со сметным расчетом и объемом работ, указанным в дизайн-проекте. При этом сумма должна составлять не менее 5% от общей стоимости работ из дополнительного перечня.

Заинтересованные лица должны перечислить деньги в течение 10 дней с момента подписания соглашения, но не позднее 15 июля 2017 года.

Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год» была утверждена 25 мая.

Прогнозируемый объем финансирования составляет более 174 млн. рублей. Большая часть средств выделена из федерального и регионального бюджетов в рамках соответствующего приоритетного проекта — почти 154 млн. и около 19 млн. рублей. Еще 1,8 млн. рублей заложено в бюджете Пензы.

В программу включены 35 дворов и одна общественная территория — набережная реки Суры. На их благоустройство намечено направить 2/3 и 1/3 выделенных средств соответственно.