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Мэр поручил усилить контроль за благоустройством во всех районах Пензы

13:11 | 18.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил главам администраций районов города усилить контроль за благоустройством подведомственных территорий.

Мэр поручил усилить контроль за благоустройством во всех районах Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Несмотря на важные задачи по реализации федеральных программ «Безопасные качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды», мы обязаны ежедневно заниматься благоустройством города», — сказал глава администрации Пензы в ходе аппаратного совещания, состоявшегося во вторник, 18 июля.

В частности, он поручил усилить контроль за работами по приведению в порядок улиц и дворов, а также за состоянием остановочных павильонов и световых опор.

«Необходимо продолжать работу по очистке световых опор от объявлений, независимо от их собственников. Нужно выявлять организации, инициирующие расклейку рекламы, и наказывать самым строгим образом», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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