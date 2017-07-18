Мэр поручил усилить контроль за благоустройством во всех районах Пензы ЖКХ

Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил главам администраций районов города усилить контроль за благоустройством подведомственных территорий.

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«Несмотря на важные задачи по реализации федеральных программ «Безопасные качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды», мы обязаны ежедневно заниматься благоустройством города», — сказал глава администрации Пензы в ходе аппаратного совещания, состоявшегося во вторник, 18 июля.

В частности, он поручил усилить контроль за работами по приведению в порядок улиц и дворов, а также за состоянием остановочных павильонов и световых опор.

«Необходимо продолжать работу по очистке световых опор от объявлений, независимо от их собственников. Нужно выявлять организации, инициирующие расклейку рекламы, и наказывать самым строгим образом», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.