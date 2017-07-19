Владельцы припаркованных на Набережной реки Мойки в Пензе машин подсчитывают ущерб ЖКХ

Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Владельцы нескольких машин, припаркованных вблизи дома №41В на улице Набережной реки Мойки в Пензе, подсчитывают ущерб, причиненный коммунальной аварией, из-за которой днем в среду, 19 июля, из-под земли забил фонтан высотой с пятиэтажный дом.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» стажер расположенной в этом здании компании «Т-сервис» Александр Оленин, инцидент произошел в то время, когда они с коллегой обедали.

«Тут мне говорят: «Иди отгоняй машину, летят камни». Я выбежал в шоковой ситуации», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что ему и еще одному мужчине удалось отогнать автомобили подальше от места аварии, однако транспортные средства все равно получили повреждения.

«Я примерно посчитал ущерб конкретно по своей машине — тысяч на 70», — уточнил Александр Оленин.

По его словам, еще один автомобиль остался стоять там, где был припаркован, поскольку вместе с водой в воздух летели камни и куски асфальта, и подойти к нему было опасно.

«Эту трубу чинят чуть ли не постоянно. Когда приехали съемочные группы [телеканалов], аварийная служба, которая здесь была, быстренько спряталась, уехала», — сказал автомобилист.

Он отметил, что фонтан бил примерно с 14.00 в течение 20 минут.

«В офисе мы все успели убрать, там хотя бы ничего не пострадало», — добавил Александр Оленин.

Причины коммунальной аварии, а также владелец сетей, на которых она произошла, выясняются. Автомобилисты планируют предъявить к нему судебные иски.