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Многодетные семьи из Зари попросили мэра Пензы помочь с благоустройством

18:27 | 20.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Представители многодетных семей, получивших земельные участки в Заре, попросили мэра Пензы Виктора Кувайцева оказать содействие в благоустройстве микрорайона.

Многодетные семьи из Зари попросили мэра Пензы помочь с благоустройством

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе приема граждан, состоявшегося в четверг, 20 июля, они обратили внимание на необходимость строительства внутриквартальной дороги: своими силами они смогли сделать 400 метров, но нужно еще 600, чтобы можно было проехать к каждому дому.

Еще одна проблема, которая беспокоит жителей — отсутствие уличного освещения, хотя опоры установлены.

Кроме того, по их словам, следует оборудовать остановку общественного транспорта и детскую площадку вблизи домов.

Виктор Кувайцев дал ряд поручений ответственным лицам и пообещал приехать лично, чтобы на месте обсудить все вопросы.

«Для нас важно благоустроить микрорайон Заря. Эти проблемы мы знаем. Будем решать. В проект «Безопасные и качественные дороги» ваша улица не вошла, но дорогу будем делать. Посчитаем, подумаем, как решить проблемы, которые вы обозначили, и дней через десять приедем к вам, чтобы уже на месте определиться окончательно», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.
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