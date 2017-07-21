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В Пензе начались работы по программе «Формирование современной городской среды»

17:17 | 21.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Двор, соединяющий дома №5 и №17А на улице Антонова в Пензе, стал первым, где начались работы в рамках проекта «Формирование современной городской среды».

В Пензе начались работы по программе «Формирование современной городской среды»

Фото: Penza-gorod.ru

На данном объекте предусмотрено асфальтирование проезжей части, установка бордюров, обустройство парковки, а также пешеходной дорожки.

Кроме того, по инициативе жителей в этом дворе будет оборудована новая детская площадка, на которой установят игровые элементы, а также тренажеры и спортивное оборудование.

Ход проводимых работ проинспектировал мэр Пензы Виктор Кувайцев.

По итогам визита во двор он попросил не только ответственных лиц, но и самих жителей контролировать качество работ, соблюдение установленных сроков и то, как ведется благоустройство территории.

«Отрадно, что сами жители заинтересованы в улучшении дворов. Это значит, что жильцы этих домов также должны принимать активное участие в осуществлении контроля за выполняемыми работами. Именно с дворовой территории, с проезда к своему дому начинается формирование комфортной среды для любого горожанина», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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