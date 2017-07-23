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В Пензе 88 домов остается без горячей воды

15:30 | 23.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 23 июля 2017. PenzaNews. 88 домов в Пензе остается без горячей воды в связи с ремонтными работами на теплосетях.

В Пензе 88 домов остается без горячей воды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, также горячее водоснабжение отсутствует в двух школах, трех детских садах и пяти больницах.

Большие работы по перекладке магистральных сетей в настоящее время проводятся на перекрестке улиц Чкалова и Калинина. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, подрядная организация старается не выходить из графика.

В ходе проверки работ по подготовке города к отопительному сезону в воскресенье, 23 июля, вице-мэр Юрий Ильин подчеркнул, что объем ремонта на этом участке большой.

«Тем не менее, задача поставлена, чтобы работы были закончены в срок, и город постепенно входил в новый отопительный период», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба мэрии.
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