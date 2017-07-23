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В Пензе ресурсоснабжающие компании наказаны за некачественное благоустройство после работ

16:11 | 23.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 23 июля 2017. PenzaNews. Ресурсоснабжающие организации оштрафованы за некачественное благоустройства после вскрышных работ в Пензе.

В Пензе ресурсоснабжающие компании наказаны за некачественное благоустройство после работ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе проверки работ по подготовке города к отопительному сезону в воскресенье, 23 июля, вице-мэр Юрий Ильин обратил внимание на участки на проспекте Строителей, 5, где произошел провал края магистральной дороги, перекресток улиц Луначарского и Каракозова, Набережной реки Мойки и Чкалова, а также в районе дома №34 на улице Толстого, и №14 на улице 8 Марта.

Он поручил ресурсоснабжающим организациям в короткий срок исправить ситуацию.

Также Юрий Ильин дал поручение взять под особый контроль восстановление тротуара на улице Калинина, сообщает пресс-служба мэрии.
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