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Андрей Шевченко и Алексей Михайлов проверили работу «Пензадормост»

17:16 | 23.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 23 июля 2017. PenzaNews. Вице-мэр Пензы Андрей Шевченко и начальник управления ГО и ЧС города Алексей Михайлов проверили работу МУП «Пензадормост» в воскресенье, 23 июля.

Андрей Шевченко и Алексей Михайлов проверили работу «Пензадормост»

Фото: Penza-gorod.ru

Заместитель директора МУПа Юрий Парастаев сообщил, что основные работы запланированы на ночное время — это мойка прилотковой и проезжей части мостов и путепроводов, а также очистка покрытий вакуумно-подметальной машиной с увлажнением.

В свою очередь Андрей Шевченко напомнил работникам «Пензадормост» о необходимости очистки шумозащитных экранов, барьерных ограждений и остановочных павильонов.

Алексей Михайлов поинтересовался наличием техники для ликвидации подтоплений в случае сильного дождя

По словам Юрия Парастаева, в работе находится шесть единиц, среди которых две — комбинированные машины, две — гидродинамические, одна — ассенизационная и один насос.

В свою очередь начальник управления ГО и ЧС призвал во время сильного дождя, не дожидаясь звонков от жителей или управляющих компаний, выезжать на откачку воды, сообщает пресс-служба мэрии.
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