19:15:37 Среда, 26 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

В Пензе суд признал законным решение УФАС по делу МКП «Теплоснабжение»

15:40 | 26.07.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области отказал МКП «Теплоснабжение города Пензы» в удовлетворении требований об отмене решения и предписания регионального управления ФАС России по делу о злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке.

В Пензе суд признал законным решение УФАС по делу МКП «Теплоснабжение»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Действия МКП «Теплоснабжение города Пензы», выразившиеся в нарушении установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования при расчете платы за горячее водоснабжение, были признаны злоупотреблением доминирующим положением на товарном рынке и нарушением п. 10 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФАС России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что предприятие при расчетах с исполнителями коммунальных услуг за декабрь 2015 года и январь 2016 года определяло плату за горячую воду без учета установленного норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды.

Читайте также

В Пензе представители ТСЖ и ЖСК выступили против двухкомпонентного тарифа на горячую воду

«Применение МКП «Теплоснабжение города Пензы» в расчетах за горячую воду объема тепловой энергии, затраченной на подогрев воды исходя из показаний приборов учета, не соответствовало требованиям действующего законодательства и повлекло увеличение платы для ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний», — отметили в ФАС.

В пресс-службе уточнили, что предприятию выдано предписание об использовании в расчетах по двухкомпонентному тарифу на горячую воду норматива расхода тепловой энергии на подогрев и о перерасчете платы за горячую воду.
Актуальное
Читайте также
На полигоне «Пензаэнерго» открыта выставка оборудования, средств защиты и спецтехники Житель пензенского села избил мужчину до сотрясения мозга в ходе драки у бара
В Пензе опрессовка систем отопления проведена в большинстве объектов соцкультбыта В Пензе МУП по очистке города не смог доказать обоснованность платы за утилизацию отходов
Оппозиция намерена сместить Алтынбаева с поста главы администрации Лопатинского района По делу об убийстве мужчины на улице Чаадаева в Пензе предъявлено обвинение
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама