В Пензе суд признал законным решение УФАС по делу МКП «Теплоснабжение» ЖКХ

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области отказал МКП «Теплоснабжение города Пензы» в удовлетворении требований об отмене решения и предписания регионального управления ФАС России по делу о злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке.

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«Действия МКП «Теплоснабжение города Пензы», выразившиеся в нарушении установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования при расчете платы за горячее водоснабжение, были признаны злоупотреблением доминирующим положением на товарном рынке и нарушением п. 10 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФАС России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что предприятие при расчетах с исполнителями коммунальных услуг за декабрь 2015 года и январь 2016 года определяло плату за горячую воду без учета установленного норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды.

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«Применение МКП «Теплоснабжение города Пензы» в расчетах за горячую воду объема тепловой энергии, затраченной на подогрев воды исходя из показаний приборов учета, не соответствовало требованиям действующего законодательства и повлекло увеличение платы для ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний», — отметили в ФАС.

В пресс-службе уточнили, что предприятию выдано предписание об использовании в расчетах по двухкомпонентному тарифу на горячую воду норматива расхода тепловой энергии на подогрев и о перерасчете платы за горячую воду.