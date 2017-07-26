В Пензе МУП по очистке города не смог доказать обоснованность платы за утилизацию отходов ЖКХ

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области отказал МУП по очистке города в удовлетворении требований об отмене решения комиссии регионального управления ФАС России от 20 января 2017 года, которым действия предприятия были признаны злоупотреблением доминирующим положением.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального антимонопольного ведомства, они выразились в навязывании ООО «Комбинат по очистке «Новая волна» невыгодных условий договора в части предъявления необоснованной платы за утилизацию отходов.

«Установлено, что в период с августа 2015 года по февраль 2016 года МУП по очистке города имело возможность и взяло на себя обязательство по заключенным договорам оказывать услугу по временному — на срок нее более, чем шесть месяцев — накоплению твердых бытовых отходов с последующим захоронением и взимать за данную услугу плату», — пояснили в УФАС.

В пресс-службе отметили, что предприятие, несмотря на необходимость оказывать услуги по временному накоплению ТБО с последующим захоронением, продолжало навязывать потребителю услуги по утилизации, применяя как следствие более высокий тариф.