В Пензе опрессовка систем отопления проведена в большинстве объектов соцкультбыта ЖКХ

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Опрессовка систем отопления проведена в Пензе в большинстве объектов соцкультбыта. Такие данные озвучены на заседании оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону, которое вице-мэр Юрий Ильин провел в мэрии в среду, 26 июля.

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На данный момент работы завершены в 210 учреждениях образования из 223, а также 44 из 59 подведомственных управлению культуры города. Их еще предстоит выполнить в библиотеках, находящиеся в жилых домах. В учреждениях спорта готово 15 объектов из 17. Что касается учреждений социальных служб, то из шести отдельно стоящих зданий опрессовка проведена в четырех. Из 17 находящихся в жилых домах готово 13 объектов.

«Необходимо активизировать работу, докладывать о которой вы будете в ежедневном режиме вплоть до получения паспортов готовности. Наша главная задача — начать отопительный сезон без каких-либо задержек и пройти его без срывов и чрезвычайных ситуаций», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба администрации Пензы.