«Техстрой» стал единственным участником аукциона на строительство водопровода до Лесного ЖКХ

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Зарегистрированная в Москве компания «Техстрой» стала единственным участником аукциона по выбору подрядчика на строительство магистральной водопроводной сети до поселка Лесной города Пензы.

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Ее заявка признана соответствующей требованиям заказчика — управления капитального строительства города.

Согласно протоколу конкурсной комиссии УКС от 28 июля, электронный аукцион признан несостоявшимся. Заказчику рекомендовано заключить муниципальный контракт с ООО «Техстрой».

Как отмечается в документации, опубликованной на официальном портале госзакупок, на строительство магистральной водопроводной сети до Лесного планируется направить более 38 млн. рублей.

Денежные средства на эти цели будут выделены на условиях софинансирования из бюджета Пензы и области в размере около 26 млн. и 12 млн. рублей рублей соответственно.

Водопровод предназначен для снабжения жителей поселка Лесной и исправительной колонии №8 питьевой водой. Протяженность трассы составит более 2,7 тыс. погонных метров.

Предполагается, что работы по контракту будут выполнены до 25 декабря 2017 года.