Кувайцев и Ильин проверили, как идет благоустройство дворов в Пензе ЖКХ

Пенза, 30 июля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель Юрий Ильин проверили ход работ по благоустройству дворов в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в воскресенье, 30 июля.

Фото: Penza-gorod.ru

Так, на улицах Антонова и Терновского они шли полным ходом, а на улицах Саранской и Клары Цеткин рабочих во время визита мэра не было.

В связи с этим Виктор Кувайцев поручил и.о. начальника управления ЖКХ Пензы Михаилу Глушкову и главам администраций районов города согласовать с подрядными организациями график работы, в том числе время обеденного перерыва, чтобы знать, в какие часы специалисты могут отсутствовать на объектах.

Также мэр обратил внимание на тротуар на улице Саранской, который необходимо обустроить таким образом, чтобы не скапливалась вода, сообщает пресс-служба мэрии.