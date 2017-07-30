18:34:44 Воскресенье, 30 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Кувайцев и Ильин проверили, как идет благоустройство дворов в Пензе

14:02 | 30.07.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 30 июля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель Юрий Ильин проверили ход работ по благоустройству дворов в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в воскресенье, 30 июля.

Кувайцев и Ильин проверили, как идет благоустройство дворов в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

Так, на улицах Антонова и Терновского они шли полным ходом, а на улицах Саранской и Клары Цеткин рабочих во время визита мэра не было.

В связи с этим Виктор Кувайцев поручил и.о. начальника управления ЖКХ Пензы Михаилу Глушкову и главам администраций районов города согласовать с подрядными организациями график работы, в том числе время обеденного перерыва, чтобы знать, в какие часы специалисты могут отсутствовать на объектах.

Также мэр обратил внимание на тротуар на улице Саранской, который необходимо обустроить таким образом, чтобы не скапливалась вода, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области за полгода вследствие самоубийств умерли почти 140 человек Мэрия Пензы проинформирована об инциденте с микроавтобусом, перекрывшем проезд маршрутке
Кристина Хорошева из Пензы завоевала «бронзу» чемпионата России по легкой атлетике Зарегистрированы списки кандидатов ЛДПР и «Справедливой России» на выборы в Заксобрание
Полумиллионный штраф грозит браконьеру, спилившему дубы для продажи за 1 тыс. рублей Житель Пензы стал жертвой мошенничества, оплатив покупку через интернет
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама