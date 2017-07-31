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В Пензе в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» готово 30 объектов из 64

20:01 | 31.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. 30 объектов из 64, которые планируется привести в порядок в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», полностью готово в Пензе. Об этом сообщил начальник департамента ЖКХ города Андрей Скрипкин в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 31 июля.

В Пензе в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» готово 30 объектов из 64. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Выслушав его доклад, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил главе департамента встретиться с жителем улицы Саратовской, который препятствует проведению работ по расширению дороги.

«Являясь руководителем крупного предприятия в Первомайском районе и узнав о реализации проекта «Безопасные качественные дороги» на улице, где он проживает, этот житель наверняка изменит свою позицию», — выразил надежду он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также на совещании были затронуты вопросы, касающихся демонтажа самовольно установленных нестационарных торговых объектов, переселения граждан из домов, признанных аварийными, замены старых остановочных павильонов, и другие актуальные темы.
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