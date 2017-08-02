Одна дочерняя структура «ТНС энерго» заплатит другой 1,4 млн. рублей за семинар под Пензой ЖКХ

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. «ТНС энерго Воронеж» заплатит почти 1,4 млн. рублей компании «ТНС энерго Пенза» за организацию участия 40 сотрудников в семинаре, который планируется провести на территории гостиничного комплекса «Чистые пруды», расположенного в Мокшанском районе Пензенской области, с 21 по 25 августа. Это следует из размещенных в открытом доступе документов закупки у единственного поставщика.

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Таким образом, сторонами договора выступают две дочерние структуры ПАО «Группа компаний «ТНС энерго».

О предстоящем мероприятии известно немного: в документации приводится лишь его название — «Тенденции развития энергосбытовой деятельности в новых экономических условиях», при этом программа не уточняется.

С учетом того, что участие одного сотрудника в семинаре обойдется организации более чем в 34 тыс. рублей, можно предположить его значимость в повышении квалификации работников энергосбытовой компании.