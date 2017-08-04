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Мэр Пензы призвал подрядчиков бережнее обращаться с новым бордюром

17:13 | 04.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев призвал рабочих, занимающихся благоустройством двора у дома №164 на улице Терновского, бережнее обращаться с новым бордюрным камнем, не допуская сколов его краев во время установки.

Мэр Пензы призвал подрядчиков бережнее обращаться с новым бордюром

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Такие действия недопустимы. Они ведут к дальнейшему разрушению камня. При необходимости его можно только опиливать», — сказал он в ходе объезда города в пятницу, 4 августа.

Мэр поручил управлению ЖКХ Пензы усилить контроль в этой части.

Также он дал задание МУП «Пензадормост» прочистить ливневую канализацию и заменить решетки в этом дворе.

Как сообщает пресс-служба мэрии, к Виктору Кувайцеву обратились местные жители, которые пожаловались на некачественную установку некоторых игровых элементов детской площадки. Глава администрации Пензы пообещал взять решение проблемы на контроль.
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